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    11:56, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Назначен пресс-секретарь акима ВКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарем акима Восточно-Казахстанской области назначен Жанжигит Омархан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в акимате ВКО, до назначения Жанжигит Абзалбекұлы Омархан работал пресс-секретарем министра сельского хозяйства РК.

    Жанжигит Омархан окончил факультет журналистки и юриспруденции Семипалатинского государственного университета имени Шакарима, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, а также магистратуру Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева по специальности «Журналистика».

    Трудовую деятельность начал в 2009 году на телеканале «Астана», где работал журналистом-редактором и ведущим программ.

    С 2011-го по 2015 год - ведущий программы «Иман айнасы» на национальном телеканале «QAZAQSTAN».

    В 2015 году работал ведущим ток-шоу «Ашығын айтқанда» телеканала «Первый канал - Евразия». В 2016-м - руководитель и ведущий авторской программы «Өзекті» телеканала «Астана».

    В 2018-2019 годах – заместитель руководителя, руководитель «Региональной службы коммуникаций Жамбылской области», руководитель пресс-службы АО «НК «КазАвтоЖол».

    С 2019 года работал пресс-секретарем министра сельского хозяйства Республики Казахстан.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Назначения Акимат
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