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    13:42, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Назначен председатель суда Абайской области

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Абай скойобласти Нурлан Уранхаев и председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абдрашид Жукенов представили нового председателя суда Абайской области Кайрата Чакпантаева, назначенного Указом Президента РК от 13 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Кайрат Чакпантаев - экс-председатель судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда.

    Стаж работы Кайрата Чакпантаева в судебной системе составляет 25 лет, из них в должности председателя районных и приравненных к ним судов - 18 лет.



    Теги:
    Суды Назначения Абайская область Правоохранительные органы
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