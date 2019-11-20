Назначен председатель СПК Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Решением единственного акционера- управления финансов области председателем АО «СПК «Актобе» назначен Ермек Имантаев. С 2002 по 2004 годы он был акимом Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба акима области, нового руководителя коллективу представил аким области Ондасын Уразалин.

«Я уверен, что как гражданин, с честью выполняющий государственные функции, имеющий большой опыт, вы внесете огромный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. Нам предстоит совместная работа по реализации крупных проектов, привлечению инвестиций, увеличению количества рабочих мест», - сказал Ондасын Уразалин.

Ермек Имантаев окончил Московскую государственную финансовую академию по специальности «экономист». Начал трудовую деятельность заместителем директора страхового общества «Туран».





В разные годы работал заведующим отделом внутренней политики акимата Актюбинской области, руководителем аппарата акима Актюбинской области, первым заместителем акима г. Актобе, акимом Хромтауского района, председателем налогового комитета Актюбинской области.

Также в 2002-2004 годах он был акимом Актюбинской области, затем заместителем председателя совета директоров Международного научного комплекса «Астана», директором Института информационных технологий и безопасности.