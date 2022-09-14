Назначен председатель правления нацкомпании «Казатомпром»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Cегодня решением Совета директоров Казатомпрома Муканов Ержан Жанабилович назначен председателем правления нацкомпании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».

С учетом большого опыта Ержана Муканова в атомной отрасли, включая его роль в качестве исполняющего обязанности председателя правления с июля и главного директора по производству Компании с марта 2022 года, он сможет привнести значительную экспертизу на новой должности, отмечается в сообщении.

Ержан Муканов имеет более чем 23-летний опыт работы на различных должностях в атомной индустрии, начиная с должности инженера лаборатории спецметодов обогащения и гидрометаллургии в Институте металлургии и обогащения Академии наук РК.

B системе Казатомпрома работает с 2006 года, начав в должности инженера-технолога ТОО «СП «КАТКО», координатора по производственному развитию AREVA Mines, и занимал различные руководящие должности в дочерних и зависимых организациях Компании: ТОО «СП «КАТКО», ТОО «Казатомпром-SaUran», ТОО «Каратау» и ТОО «Семизбай–U».

«Возможность возглавить команду Казатомпрома - большая честь и ответственность для меня. Мне бы хотелось выразить благодарность Совету директоров за оказанное доверие и предоставленную возможность, – отметил г-н Муканов. – Я рад возглавить Правление Компании с целью дальнейшего укрепления лидирующих позиций Казатомпрома на международном рынке ядерного топлива. В соответствии со стратегическими целями нашей Компании, мы продолжим укреплять наши ключевые сферы деятельности, определяющие успех Компании, включая эффективное корпоративное управление, высокие стандарты в области охраны труда, здоровья и экологии, социальной ответственности и прозрачности на всех уровнях Компании, одновременно обеспечивая высокую результативность и придерживаясь стратегии, ориентированной на рынок. Учитывая нарастающую позитивную динамику на урановом рынке, это особенно интересное время для работы в нашей отрасли, учитывая статус крупнейшего в мире производителя природного урана».

















Фото: kazatomprom.kz