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Назначен председатель правления национальной компании «Kazakh Tourism»

29 Декабря 2021 11:28
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Назначен председатель правления национальной компании «Kazakh Tourism»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением совета директоров акционерного общества «Национальная Компания «Kazakh Tourism» на должность председателя правления назначен Аманбаев Талгат Жолдымуратович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

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Аманбаев Талгат Жолдымуратович родился в 1987 году в Актюбинской области, обучался в Университете Индианы (Indiana University Bloomington) по президентской стипендии «БОЛАШАК», окончил магистратуру в Казахском университете экономики, финансов и международной торговли.

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва (2019), обладатель нагрудного знака «Алтын Белгi».

С 2011 по 2012 годы работал главным специалистом отдела разработки программного обеспечения АО «КазАгроФинанс».

С 2012 по 2013 годы занимал должность заместителя генерального директора ТОО «KAIKO».

В период с 2013 по 2015 годы работал начальником отдела разработки программного обеспечения, начальником управления ИТ в РГП «РВЛ».

В 2015–2017 годах работал в частном бизнесе, занимал должность Генерального директора ТОО «Grow IT».

Работает в АО «НК «Kazakh Tourism» с момента основания компании: в 2017 году начал работать в должности директора департамента цифровизации, c 2019 по 2020 годы работал директором департамента маркетинга, коммуникаций и цифровизации, c июля 2020 года занимал должность управляющего директора – члена правления.

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#Туризм   #Назначения  
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