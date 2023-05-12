Назначен председатель правления национального центра повышения квалификации «Өрлеу»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Гани Бейсембаев представил коллективу нового председателя правления АО НЦПК «Өрлеу». Им избран Еламан Айбульдинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Еламан Айбульдинов окончил Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова в 2008 году по специальности «Химия», по этой же специальности имеет степень доктора (PhD) философии.

Трудовую деятельность начал в 2010 году в качестве старшего научного сотрудника научно-исследовательского института биоорганической химии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. В разные годы работал экспертом Национального научно-технологического холдинга «Парасат», проректором по науке, инновационным технологиям и внешним связям Казахского университета технологии и бизнеса, директором научно-исследовательского института новых химических технологий Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, проректором по науке и международным связям Атырауского университета им. Х.Досмухамедова.

С 2015 года является членом-корреспондентом Казахстанской национальной академии естественных наук. С 2021 года - председатель Совета молодых ученых при Министерстве науки и высшего образования РК. Член национального совета по науке и технологии при Президенте Республики Казахстан.