Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Назначен председатель правления национального центра повышения квалификации «Өрлеу»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Мая 2023, 15:45
Назначен председатель правления национального центра повышения квалификации «Өрлеу» Фото: t.me/oqu_agartu

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Гани Бейсембаев представил коллективу нового председателя правления АО НЦПК «Өрлеу». Им избран Еламан Айбульдинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Еламан Айбульдинов окончил Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова в 2008 году по специальности «Химия», по этой же специальности имеет степень доктора (PhD) философии.

Трудовую деятельность начал в 2010 году в качестве старшего научного сотрудника научно-исследовательского института биоорганической химии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. В разные годы работал экспертом Национального научно-технологического холдинга «Парасат», проректором по науке, инновационным технологиям и внешним связям Казахского университета технологии и бизнеса, директором научно-исследовательского института новых химических технологий Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, проректором по науке и международным связям Атырауского университета им. Х.Досмухамедова.

С 2015 года является членом-корреспондентом Казахстанской национальной академии естественных наук. С 2021 года - председатель Совета молодых ученых при Министерстве науки и высшего образования РК. Член национального совета по науке и технологии при Президенте Республики Казахстан.


Образование   Назначения   Минпросвещения РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Еркин Тюмелиев возглавил Департамент экономических расследований по Жетысуской области
Еркин Тюмелиев возглавил Департамент экономических расследований по Жетысуской области
20 улиц планируется построить в столице
20 улиц планируется построить в столице
Рост показателя материнской смертности наблюдается в последние три года в Казахстане
Рост показателя материнской смертности наблюдается в последние три года в Казахстане