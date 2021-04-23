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    19:14, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Назначен председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аскар Маратулы назначен председателем правления АО «НК «КазАвтоЖол», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Напомним, предыдущий руководитель «КазАвтоЖол» У. Алипов был освобожден от должности в связи с неудовлетворительной работой.

    Аскар Маратулы родился в 1976 году. Учился в Восточно-Казахстанском техническом университете по специальности «экономика и менеджмент на транспорте», а также в Казахском автомобильно-дорожном университете им. Л. Гончарова, где получил специальность «инженер по строительству автомобильных дорог и аэродромов».

    Трудовую деятельность начал 1998 году.
    В 1998-2002 годах работал ведущим специалистом в министерстве транспорта и коммуникаций, последовательно был главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления Комитета автомобильных дорог. Работал директором Костанайского, Карагандинского, Павлодарского областных филиалов РГП «Казахавтодор».

    2007-2012 гг. – заместитель начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны, эксперт Министерства транспорта и коммуникаций РК, заместитель начальника инспекции финансового контроля по Жамбылской области.

    2012-2015 гг. – руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.

    2015-2017 гг. – аким Зерендинского района Акмолинской области.

    2017-2019 гг. – руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.

    С 3 апреля 2019 г. – заместитель акима Акмолинской области.


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