Назначен председатель правления АО «НИТ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Совета директоров Коняшкин Ростислав Анатольевич назначается на должность председателя правления акционерного общества «Национальные информационные технологии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в должности консультанта ТОО «ERP-Service «KazTransCom».

В 2011-2012 гг. — консультант проекта предприятия АО «Интергаз Центральная Азия» и АО «Казтрансгаз» ТОО «ERP-Service «KazTransCom».

В 2012-2014 гг. — работал на различных позициях в АО «Astana Innovations».

В 2014-2015 гг. — главный менеджер; проектный менеджер Центра развития электронного обучения АО «Информационно-аналитический центр».

В 2016 г. — гл. специалист Департамента методологии оказания государственных услуг НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В 2016-2017 гг. — менеджер по проектам ТОО «Центр инновационных технологий «Өрлеу».

В 2017-2019 гг. — проектный менеджер по направлению «Офис проектных менеджеров, ИТ» центрального аппарата АО «Транстелеком».

В 2019-2020 гг. — руководитель проектного офиса ТОО «Tengri Lab».

В 2020 г. — и.о. заместителя председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.

С октября 2020 г и по настоящее время — заместитель председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.

Ранее в .р.и.o. председателя правления АО «НИТ» являлся Д. Кадыров .