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    15:32, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Назначен председатель правления АО «НИТ»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Совета директоров Коняшкин Ростислав Анатольевич назначается на должность председателя правления акционерного общества «Национальные информационные технологии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

    Трудовую деятельность начал в 2011 году в должности консультанта ТОО «ERP-Service «KazTransCom».

    В 2011-2012 гг. — консультант проекта предприятия АО «Интергаз Центральная Азия» и АО «Казтрансгаз» ТОО «ERP-Service «KazTransCom».

    В 2012-2014 гг. — работал на различных позициях в АО «Astana Innovations».

    В 2014-2015 гг. — главный менеджер; проектный менеджер Центра развития электронного обучения АО «Информационно-аналитический центр».

    В 2016 г. — гл. специалист Департамента методологии оказания государственных услуг НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

    В 2016-2017 гг. — менеджер по проектам ТОО «Центр инновационных технологий «Өрлеу».

    В 2017-2019 гг. — проектный менеджер по направлению «Офис проектных менеджеров, ИТ» центрального аппарата АО «Транстелеком».

    В 2019-2020 гг. — руководитель проектного офиса ТОО «Tengri Lab».

    В 2020 г. — и.о. заместителя председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.

    С октября 2020 г и по настоящее время — заместитель председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.

    Ранее в .р.и.o. председателя правления АО «НИТ» являлся Д. Кадыров .


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