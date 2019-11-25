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Назначен председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism»

25 Ноября 2019 13:41
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Назначен председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Совета директоров Еркинбаев Ержан Маликович назначен председателем правления акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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Ержан Еркинбаев родился 7 июня 1982 года в г. Шу Жамбылской области.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В разное время работал юристом, руководителем проектов в частных компаниях.

В период с 2009 по 2013 год работал генеральным директором горнолыжного курорта «Шымбулак». В 2013-2016 гг. — генеральный директор спорткомплекса «Медеу». В 2016-2019 гг. занимал должность директора Алматинского государственного зоологического парка.

С октября т. г. и по настоящее время исполнял обязанности председателя правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».

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Ключевые слова: Назначения,
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