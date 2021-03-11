Назначен председатель правления АО «Казцентр ЖКХ»
Толеуов Ербол Уалиевич окончил Карагандинский политехнический институт (1993), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2004), Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (2008) по специальностям «Инженер-механик», «Экономист, финансовый менеджмент», «Менеджер». Служил в рядах Советской Армии (1987-1989).
Трудовую деятельность начал разнорабочим в совхозе в Карагандинской области. После окончания вуза работал в частных структурах. В 2007 году назначен заместителем директора РГКП «ХОЗУ МИД РК», работал директором РГКП «ХОЗУ МИД РК», заместителем начальника ГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства города Астаны», председателем правления АО «Астана - Энергосервис», советником посла посольства РК в Российской Федерации, директором ТОО «Астана қалалық жарық», заместителем руководителя ГУ «Управление энергетики города Астаны», руководителем ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны, Нур-Султана».
До назначения председателем правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» занимал должность заместителя акима города Кокшетау.