Назначен председатель правления АО «Казцентр ЖКХ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председателем правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» назначен Ербол Толеуов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

Толеуов Ербол Уалиевич окончил Карагандинский политехнический институт (1993), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2004), Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (2008) по специальностям «Инженер-механик», «Экономист, финансовый менеджмент», «Менеджер». Служил в рядах Советской Армии (1987-1989).

Трудовую деятельность начал разнорабочим в совхозе в Карагандинской области. После окончания вуза работал в частных структурах. В 2007 году назначен заместителем директора РГКП «ХОЗУ МИД РК», работал директором РГКП «ХОЗУ МИД РК», заместителем начальника ГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства города Астаны», председателем правления АО «Астана - Энергосервис», советником посла посольства РК в Российской Федерации, директором ТОО «Астана қалалық жарық», заместителем руководителя ГУ «Управление энергетики города Астаны», руководителем ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны, Нур-Султана».

До назначения председателем правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» занимал должность заместителя акима города Кокшетау.