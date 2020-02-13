+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 3 °С
USD 376.20 EUR 410.77
RUB 5.96 CNY 53.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД

13 Февраля 2020 08:07
Поделиться:
Назначен председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел РК председателем Комитета уголовно-исполнительной системы назначен Ешмагамбетов Жанат Болатович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Нургалым Абдиров назначен прокурором Жамбылской области
Новый руководитель управления здравоохранения назначен в Акмолинской области Новый руководитель Администратора судов Военного суда Нуртай Алмашов представлен коллективу Ералы Тугжанов назначен заместителем Премьер-Министра РК

Ешмагамбетов Ж.Б. 1970 года рождения, в правоохранительной системе с 1993 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы возглавлял департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской, Северо-Казахстанской областей. В период с 2016 по 2019 годы занимал должность заместителя министра юстиции РК. С 2019 года был руководителем аппарата МВД РК.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Пенитенциарная система, Назначения, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив