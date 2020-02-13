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Назначен председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД
13 Февраля 2020 08:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел РК председателем Комитета уголовно-исполнительной системы назначен Ешмагамбетов Жанат Болатович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Ешмагамбетов Ж.Б. 1970 года рождения, в правоохранительной системе с 1993 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы возглавлял департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской, Северо-Казахстанской областей. В период с 2016 по 2019 годы занимал должность заместителя министра юстиции РК. С 2019 года был руководителем аппарата МВД РК.
Ключевые слова: Пенитенциарная система, Назначения, МВД РК,
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