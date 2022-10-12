РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:46, 12 Октябрь 2022 | GMT +6

    Назначен председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра просвещения Оспанова Насымжан Жамбековна назначена председателем Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Насымжан Оспанова родилась в 1969 году в Алматинской области.

    Окончила Алма-Атинский филиал Джамбулского технического института легкой и пищевой промышленности, Алматы Менеджмент Университет.

    Трудовую деятельность начала в 1991 году мастером производственного обучения Профессионально-технического училища №18 города Алматы.

    В 1992-1993 годы работала преподавателем Профессионально-технического училища №18 Алматы.

    С 1993 по 1996 годы занимала должность заместителя директора по учебно-производственной работе Профессионально-технического училища №18 города Алматы.

    С 1996 по 2006 годы — заместитель директора по учебно-производственной работе Профессионально-технической школы №18 города Алматы.

    С 2002 по 2006 годы работала заместителем директора по учебно-производственной работе, директором Профессиональной школы №18 города Алматы.

    2006 – 2008 гг. — директор Алматинского колледжа технологии и менеджмента.

    С 2008 по 2016 годы занимала должность директора Колледжа индустрии туризма и гостеприимства города Алматы.

    В 2017 году исполняла обязанности директора департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.

    С апреля 2017 и по настоящее время работала директором департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.



    Фото:primeminister.kz




    Теги:
    Минпросвещения РК Назначения Образование
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!