Назначен председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра просвещения Оспанова Насымжан Жамбековна назначена председателем Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Насымжан Оспанова родилась в 1969 году в Алматинской области.

Окончила Алма-Атинский филиал Джамбулского технического института легкой и пищевой промышленности, Алматы Менеджмент Университет.

Трудовую деятельность начала в 1991 году мастером производственного обучения Профессионально-технического училища №18 города Алматы.

В 1992-1993 годы работала преподавателем Профессионально-технического училища №18 Алматы.

С 1993 по 1996 годы занимала должность заместителя директора по учебно-производственной работе Профессионально-технического училища №18 города Алматы.

С 1996 по 2006 годы — заместитель директора по учебно-производственной работе Профессионально-технической школы №18 города Алматы.

С 2002 по 2006 годы работала заместителем директора по учебно-производственной работе, директором Профессиональной школы №18 города Алматы.

2006 – 2008 гг. — директор Алматинского колледжа технологии и менеджмента.

С 2008 по 2016 годы занимала должность директора Колледжа индустрии туризма и гостеприимства города Алматы.

В 2017 году исполняла обязанности директора департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.

С апреля 2017 и по настоящее время работала директором департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.





Фото:primeminister.kz











