Назначен председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК
Насымжан Оспанова родилась в 1969 году в Алматинской области.
Окончила Алма-Атинский филиал Джамбулского технического института легкой и пищевой промышленности, Алматы Менеджмент Университет.
Трудовую деятельность начала в 1991 году мастером производственного обучения Профессионально-технического училища №18 города Алматы.
В 1992-1993 годы работала преподавателем Профессионально-технического училища №18 Алматы.
С 1993 по 1996 годы занимала должность заместителя директора по учебно-производственной работе Профессионально-технического училища №18 города Алматы.
С 1996 по 2006 годы — заместитель директора по учебно-производственной работе Профессионально-технической школы №18 города Алматы.
С 2002 по 2006 годы работала заместителем директора по учебно-производственной работе, директором Профессиональной школы №18 города Алматы.
2006 – 2008 гг. — директор Алматинского колледжа технологии и менеджмента.
С 2008 по 2016 годы занимала должность директора Колледжа индустрии туризма и гостеприимства города Алматы.
В 2017 году исполняла обязанности директора департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.
С апреля 2017 и по настоящее время работала директором департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК.
Фото:primeminister.kz