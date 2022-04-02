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    12:17, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Назначен председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначен председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Идырысов Алмаз Серикболович назначен на должность председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

    Алмаз Идырысов родился в 1983 году в городе Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности инженер-строитель.

    Трудовую деятельность начал с дорожного рабочего в ТОО «Ремстройсервис АС» в городе Караганде.

    В разные годы работал ведущим специалистом РГП «КазахАвтоДор», главным экспертом управления эксплуатации автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК, начальником управления строительства и реконструкции Комитета автомобильных дорог МТК РК.

    Занимал руководящие должности в СКОФ АО «НК КазАвтоЖол», в департаменте административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК.

    С 2017 года – заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.


    Фото:gov.kz




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