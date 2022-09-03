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    15:41, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Назначен председатель Комитета международной информации МИД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председателем Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан назначен Жан Галиев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Жан Галиев родился в декабре 1972 года. В 1994 году окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков; в 1996 году по программе «Болашақ» – Институт международных отношений (г. Страсбург, Франция); в 1998 году – Международный институт государственного управления при Премьер-министре Франции (г. Париж), Институт прав человека (г. Страсбург), Академию международного права (г. Гаага, Нидерланды); в 2006 году – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РК.

    Трудовую деятельность начал экспертом-языковедом Национальной высшей школы государственного управления при Президенте Республики Казахстан. С 1999 года – в системе МИД РК, работал референтом, третьим секретарем, вторым секретарем департамента двустороннего сотрудничества; с 2001 по 2005 годы работал вторым секретарем Посольства РК во Франции, после чего был назначен начальником управления Европы департамента Европы и Америки МИД РК. Позднее работал Советником-посланником в посольствах РК в Бельгии и Франции, а также Послом по особым поручениям МИД РК.

    До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с 2017 по 2022 годы был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан во Франции и Монако, Постоянным представителем при ЮНЕСКО.

    В декабре 2021 года награжден Орденом «Құрмет». Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса. Владеет французским и английским языками.


    Фото: facebook.com/KazakhstanMFA




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    Назначения МИД РК Международная деятельность
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