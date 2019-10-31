Назначен председатель Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Сергазы Багдатович Омаш назначен на должность председателя Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный информационный ресурс Премьер-Министра РК.

Сергазы Омаш родился в 1979 году в Карагандинской области. Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (экономист), Карагандинский государственный технический университет (инженер) и Юридическую академию «Фемида» Карагандинского государственного технического университета (юрист).

Трудовую деятельность начал в 2000 году налоговым инспектором отдела информационного обеспечения и учета Налогового комитета по Октябрьскому району г. Караганды.

С 2001 по 2009 год работал в Карагандинском областном управлении связи и информатизации Караганды, департаменте внутренних дел Карагандинской области.

С 2009 по 2010 год занимал должность главного эксперта, начальника управления реализации государственной политики в области информатизации департамента информационных технологий Агентства РК по информатизации и связи.

С 2010 по 2012 год — начальник управления формирования государственной политики в сфере информатизации департамента информационных технологий Министерства связи и информации РК.

С 2012 по 2013 год — заместитель председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2013 по 2018 год занимал должность заведующего отделом информационных технологий и защиты информационных ресурсов департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (аппарата Верховного суда РК).

С 2018 по 2019 год — председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

С мая по август 2019 года — заместитель председателя - член правления АО НИХ «Зерде».

С августа 2019 года по настоящее время - временно исполняющий обязанности председателя Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК.