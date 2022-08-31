31 Августа 2022 11:06

Назначен председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Приказом министра энергетики РК Есимханов Сунгат Куатович назначен председателем Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Сунгат Есимханов родился в 1973 году в Павлодарской области.

Окончил Павлодарский государственный университет, Карагандинский институт актуального образования «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 1996 году инженером в гидрометаллургическом цехе АО «Алюминий Казахстан».

В 2001-2007 гг. работал в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции.

В 2008-2010 гг. возглавлял управление энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.

В 2010-2013 гг. — президент АО «Казахэнергоэкспертиза».

В 2013-2014 гг. — директор департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2018 гг. занимал должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

В 2018-2020 гг. — вице-министр энергетики РК.

В 2020-2021 гг. — первый заместитель акима Павлодарской области.

С мая 2021 года являлся председателем правления АО «Самрук-Энерго».

Фото: primeminister.kz