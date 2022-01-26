Назначен посол РК в ряде стран Южной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.







