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Назначен посол РК в ряде стран Южной Азии
26 Января 2022 09:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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