+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен посол РК в ряде стран Южной Азии

26 Января 2022 09:40
Поделиться:
Назначен посол РК в ряде стран Южной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия – Индия»
Назначен посол Казахстана в Бруней-Даруссаламе Президент РК: Мы формируем новую политическую культуру Семь топ-менеджеров «Самрук-Қазына» освобождены от должностей




Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Президент Казахстана   #Назначения  
Поделиться:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия – Индия»
Назначен посол Казахстана в Бруней-Даруссаламе
Президент РК: Мы формируем новую политическую культуру
Семь топ-менеджеров «Самрук-Қазына» освобождены от должностей
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
2 Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
3 Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
4 Полномочия главы БРК досрочно прекращены
5 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
6 Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
Читайте также
Назначен новый руководитель управления внутренней политики Алматинской области
Си Цзиньпин высказался о январских событиях в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив