Назначен посол Кыргызстана в Казахстане
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Казахстан назначен Жээнбек Кулубаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента КР.
Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
В последнее время Кулбаев занимал должность директора департамента Азии и Африки МИД КР.
Родился 5 апреля 1963 года в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области. Окончил Московский военный институт и Дипломатический институт МИД КНР (востоковед).
Владеет кыргызским, русским, английским и китайским языками.
В Казахстане посла Кыргызстана не было с апреля 2016 года. Интересы соседней республики представлял временный поверенный в делах КР в Казахстане Кайнарбек Токтомушев.
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