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Назначен посол Кыргызстана в Казахстане

10 Октября 2018 14:40 193
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Назначен посол Кыргызстана в Казахстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Казахстан назначен Жээнбек Кулубаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента КР.

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Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

В последнее время Кулбаев занимал должность директора департамента Азии и Африки МИД КР.

Родился 5 апреля 1963 года в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области. Окончил Московский военный институт и Дипломатический институт МИД КНР (востоковед).

Владеет кыргызским, русским, английским и китайским языками.

В Казахстане посла Кыргызстана не было с апреля 2016 года. Интересы соседней республики представлял временный поверенный в делах КР в Казахстане Кайнарбек Токтомушев.

 

 

 

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Ключевые слова: Кыргызстан, Внешняя политика Казахстана, Назначения,
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Автор:

Наталья Гильт

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