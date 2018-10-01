Назначен посол Кыргызстана в Казахстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Казахстан назначен Жээнбек Кулубаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента КР.

Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

В последнее время Кулбаев занимал должность директора департамента Азии и Африки МИД КР.

Родился 5 апреля 1963 года в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области. Окончил Московский военный институт и Дипломатический институт МИД КНР (востоковед).

Владеет кыргызским, русским, английским и китайским языками.

В Казахстане посла Кыргызстана не было с апреля 2016 года. Интересы соседней республики представлял временный поверенный в делах КР в Казахстане Кайнарбек Токтомушев.