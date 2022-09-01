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    03:33, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Назначен первый замначальника департамента полиции Абайской области

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Абайской области назначен первый заместитель начальника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В пресс-службе ДП сообщили, что приказом министра внутренних дел РК от 5 августа 2022 года на должность первого заместителя начальника ДП Абайской области назначен полковник полиции Амангельды Берик Амангелдиевич, ранее занимавший должность заместителя начальника ДП Атырауской области.

    Амангелды Берик Амангелдиевич родился в Кокчетавской области в 1969 году, общий стаж работы в органах внутренних дел — 31 год. Трудовой путь начинал в 90-ые годы в рядах милиции Кокчетавского ГОВД. За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником управления дорожной полиции ДВД Атырауской области, начальником миграционной полиции ДВД Атырауской области. В 2017 году был назначен заместителем начальника департамента полиции Атырауской области.

    Фото: Semeynews.kz

    Теги:
    Назначения Абайская область МВД РК
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