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Назначен первый заместитель прокурора Жамбылской области
20 Февраля 2020 15:55
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 19 февраля первым заместителем прокурора Жамбылской области назначен старший советник юстиции Канат Мамаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру области.
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Канат Мамаев родился в 1974 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Правоведение».
Службу в органах прокуратуры начал с 1996 года.
Ранее занимал должности прокурора Сарыагашского района ЮКО, Алатауского, Алмалинского, Медеуского районов г. Алматы, заместителя прокурора Алматы и Костанайской области.
С сентября 2019 года - первый заместитель прокурора Акмолинской области.
Стаж службы в органах прокуратуры - более 23 лет.
Ключевые слова: Жамбылская область, Генпрокуратура, Назначения,
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