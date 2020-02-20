+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 4 °С
USD 377.09 EUR 407.37
RUB 5.93 CNY 53.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен первый заместитель прокурора Жамбылской области

20 Февраля 2020 15:55
Поделиться:
Назначен первый заместитель прокурора Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 19 февраля первым заместителем прокурора Жамбылской области назначен старший советник юстиции Канат Мамаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру области.

Новости по теме
Майра Мелдебекова возглавила Комитет дошкольного и среднего образования МОН РК
Назначен прокурор Туркестанской области Дастан Рыспеков назначен председателем Комитета индустрии туризма Минкультуры РК Абылкаир Скаков избран председателем Павлодарского облфилиала партии «Nur Otan»

Канат Мамаев родился в 1974 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Правоведение».

Службу в органах прокуратуры начал с 1996 года.

Ранее занимал должности прокурора Сарыагашского района ЮКО, Алатауского, Алмалинского, Медеуского районов г. Алматы, заместителя прокурора Алматы и Костанайской области.

С сентября 2019 года - первый заместитель прокурора Акмолинской области.

Стаж службы в органах прокуратуры - более 23 лет.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, Генпрокуратура, Назначения,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив