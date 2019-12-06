+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 1 °С
USD 385.76 EUR 427.89
RUB 6.04 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен первый заместитель председателя актюбинского областного филиала партии  Nur Otan

6 Декабря 2019 20:38
Поделиться:
Назначен первый заместитель председателя актюбинского областного филиала партии  Nur Otan

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня аким области Ондасын Уразалин представил членам Политбюро первого заместителя председателя областного филиала партии Nur Otan - им стал 39-летний Ербол Данагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

Новости по теме

Мирас Мукаш назначен директором телеканала «AQTÓBE»
В Актюбинской области новые назначения В Павлодарском областном управлении индустриально-инновационного развития сменился руководитель Айтказы Карабалаев стал новым акимом Тараза

Он был назначен по представлению регионального Бюро Политсовета и согласно приказу первого заместителя партии Nur Otan Бауыржана Байбека.

Глава региона пожелал ему успехов в новом статусе и поблагодарил за работу Даригу Исмагамбетову, ранее занимавшую данную должность.

39-летний Ербол Данагулов окончил АГУ имени Кудайбергена Жубанова по специальности «экономист-бухгалтер», Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 2002 году специалистом отдела экономики Шалкарского района.

В разные годы занимал должности главного специалиста отдела социальной сферы и культурного развития аппарата акима Шалкарского района, заведующего отделом сбора и обработки информации аппарата акима Шалкарского района, акима Жанаконысского сельского округа, заместителя акима города Шалкар Шалкарского района, акима города Шалкар, заместителя акима Мугалжарского района, акима Шалкарского района, акима Мугалжарского района.

До назначения руководил управлением координации занятости и социальных программ Актюбинской области.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Нур Отан, Назначения,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив