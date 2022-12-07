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Назначен первый заместитель начальника полиции Астаны

7 Декабря 2022, 15:24
Назначен первый заместитель начальника полиции Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность первого заместителя начальника департамента полиции города Астаны назначен полковник полиции Даурен Казбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Начальник столичного ДП Марат Тулебаев представил его личному составу.

Даурен Казбеков родился 19 сентября 1982 года в Кокшетау. Более 20 лет проработал в органах внутренних дел на различных должностях, начиная со среднего начальствующего состава.

С 2017 по 2019 год - начальник управления административной полиции департамента полиции города Нур-Султана.

С 2019 по 2022 год – начальник управления полиции района «Байконыр» департамента полиции города Нур-Султана.

С 2022 года – первый заместитель начальника департамента полиции Акмолинской области.

С 2 декабря 2022 года – первый заместитель начальника департамента полиции города Астаны.

Фото: polisia.kz

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