Назначен первый заместитель акима Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима Мангыстауской области Серикбая Трумова первым заместителем акима Мангыстауской области назначен Абзал Мендибаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт облакимата.

Мендибаев Абзал Мендибаевич родился в 1977 году в Мангыстауской области. Имеет высшее образование по специальностям «Экономист-международник», «Горный инженер». Окончил Университет «Кайнар» и Казахский национальный технический университет.

Трудовую деятельность начал в 1996 году оператором по добыче нефти и газа. С 1997 по 2004 год занимал различные должности в АО «Озенмунайгаз». С 2004 года работал главным менеджером департамента инновационных технологий акционерного общества «РД «Казмунайгаз». С 2006 по 2012 год занимал различные должности в нефтяной сфере. В 2016 году стал директором филиала «Шағырлы-Шөмішті» акционерного общества «КазАзот».

С 2020 года по сегодняшний день возглавлял акционерное общество «СПК «Каспий».