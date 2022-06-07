7 Июня 2022 20:41

Назначен первый заместитель акима Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 7 июня, Нурлан Ногаев в ходе аппаратного совещания представил первого заместителя акима области, чья кандидатура была согласована с Администрацией Президента РК. Им стал Бекбол Орынбасаров, ранее занимавший пост заместителя акима области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бекбол Орынбасаров родился в 1971 году в городе Форт-Шевченко. Имеет три образования. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, преподаватель политической экономии и обществоведения; Актауский университет имени Ш. Есенова, экономист; Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, магистр права.

Свой трудовой путь Бекбол Тилеумуратович начал в 1993 году инспектором таможенного поста «Баутино» Мангыстауского областного управления таможни в городе Форт-Шевченко.

С 1996 по 1998 годы трудился в банковском и финансовом секторах.

В 1999 году начал работать в акимате города Актау главным специалистом отдела по управлению имуществом Актауской городской администрации. До 2005 года занимал различные должности в акимате Актау. После был назначен заместителем акима Актау.

В 2006 году стал начальником управления бухгалтерского учета и кадровой работы организационно-технического обеспечения Департамента внутренней администрации Министерства экономики и бюджетного планирования.

С 2019 года по март 2021 года работал председателем правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт «Актау».

С марта 2021 года по сегодняшний день – заместитель акима Мангистауской области.

Нурлан Ногаев пожелал первому заместителю успехов в работе и дал ряд конкретных поручений касающихся развития региона.