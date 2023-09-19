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    12:46, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Айжан Бижанова назначена первым вице-министром торговли и интеграции РК

    Айжан Бижанова назначена первым вице-министром торговли и интеграции РК
    Фото: пресс-служба Премьер-Министра РК

    Постановлением Правительства РК Бижанова Айжан Адиловна назначена на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на UKUMET.

    Айжан Бижанова родилась в 1982 году в г. Алматы.

    Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Международную Академию Бизнеса, Академию «Кайнар».

    Трудовую деятельность начала в 2003 году менеджером в ЗАО «Кедентрассервис».

    В 2004-2007 гг. — старший юрист, начальник Юридического отдела АО «Казахский научно-исследовательский институт информационных технологий».

    В 2010-2011 гг. — ведущий специалист Отделов ЗАГС и праворазъяснительной работы и оказания юридических услуг населению Жетысуского района Департамента юстиции г. Алматы.

    В 2011-2013 гг. работала в структуре Министерства юстиции РК.

    В 2013-2014 гг. — директор Департамента юридической и кадровой работы АО «КазМедТех».

    В 2014-2018 гг. — эксперт Департамента координации экспертизы, управляющий директор-директор Департамента законодательства и развития саморегулирования Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

    В 2018-2019 гг. занимала руководящие должности в структуре Министерства национальной экономики РК.

    В 2019-2020 гг. — директор Департамента внутренней торговли, заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

    В 2020-2021 гг. — заведующий сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

    С ноября 2021 года и по настоящее время работала заместителем заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

    Теги:
    Назначения Минторговли
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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