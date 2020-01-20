Назначен официальный представитель Министерства энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначен официальный представитель Министерства энергетики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

«17 января на должность советника министра - официального представителя Министерства энергетики РК назначен Серикжан Ерментаев», - говорится в сообщении.

Серикжан Ерментаев имеет опыт работы в СМИ, занимал руководящие посты в квазигосударственном секторе, последнее место работы - руководитель отдела пресс-службы аппарата акима Атырауской области.

В пресс-службе отметили, официальный представитель - заместитель директора департамента стратегического и информационного развития МЭ РК Нурлыбек Женисбек вошел в президентский молодежный кадровый резерв и переходит на другую работу.