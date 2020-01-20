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Назначен официальный представитель Министерства энергетики РК
20 Января 2020 15:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначен официальный представитель Министерства энергетики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.
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«17 января на должность советника министра - официального представителя Министерства энергетики РК назначен Серикжан Ерментаев», - говорится в сообщении.
Серикжан Ерментаев имеет опыт работы в СМИ, занимал руководящие посты в квазигосударственном секторе, последнее место работы - руководитель отдела пресс-службы аппарата акима Атырауской области.
В пресс-службе отметили, официальный представитель - заместитель директора департамента стратегического и информационного развития МЭ РК Нурлыбек Женисбек вошел в президентский молодежный кадровый резерв и переходит на другую работу.
Ключевые слова: Энергетика, Назначения,
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