Назначен официальный представитель Комитета государственных доходов МФ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Талгат Уали назначен официальным представителем Комитета государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Талгат Уали родился в 1988 году в селе Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

В 2009 году окончил Семейский университет «Кайнар» по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 2010 году журналистом Семейского городского телеканала ТВК-6.

2011 год - редактор-ведущий в Семейском филиале РТРК «Казахстан».

2012 – 2015 годы - журналист в новостной службе компании Седьмого канала ТОО «ЭРА».

В 2015 году работал журналистом службы новостей АО «Агентство «Хабар».

С 2016 года - в Службе новостей мультимедийного телеканала «Atameken Business» специальным корреспондентом, телеведущим и журналистом президентского пула.