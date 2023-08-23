Назначен новый зампрокурора СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Приказом Генерального прокурора заместителем прокурора Северо-Казахстанской области назначили Александра Трикачева, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации пресс-службы надзорного органа, старший советник юстиции А.Трикачев до настоящего назначения с 2019 года возглавлял управление по надзору за исполнением приговоров прокуратуры области.

Трудовую деятельность начал в органах прокуратуры в 2000 году с должности прокурора отдела прокуратуры области.

В период с 2007 по 2019 годы работал прокурором района им. Г.Мусрепова, М.Жумабаева и города Петропавловска.

За вклад в укрепление законности и правопорядка награжден медалью «Жауынгеррлік ерлігі үшін» и нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан».