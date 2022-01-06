Назначен новый зампред КНБ - директор Службы специального назначения «А»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначен новый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директор Службы специального назначения «А», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Сообщается, что распоряжением Главы государства заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы специального назначения «А» назначен Кунанбаев Берик Садыкович.
Соответственно, распоряжением Главы государства Садыкулов Ануар Тулеуханович освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Службы специального назначения «А».