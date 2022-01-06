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    02:10, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Назначен новый зампред КНБ - директор Службы специального назначения «А»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначен новый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директор Службы специального назначения «А», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Сообщается, что распоряжением Главы государства заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы специального назначения «А» назначен Кунанбаев Берик Садыкович.

    Соответственно, распоряжением Главы государства Садыкулов Ануар Тулеуханович освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Службы специального назначения «А».


    Теги:
    Назначения КНБ
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