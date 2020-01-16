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Назначен новый замначальника Службы госохраны РК

16 Января 2020 17:59
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Назначен новый замначальника Службы госохраны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Мухтаров Талгат Сабитович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Как сообщалось, Мухтаров Талгат Сабитович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.


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Ключевые слова: Назначения, Безопасность,
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