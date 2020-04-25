Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Назначения

Назначен новый заместитель председателя Комитета науки МОН РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
25 Апреля 2020, 16:01
Назначен новый заместитель председателя Комитета науки МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначен новый заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки РК. Им стал Булат Кенесов, ранее занимавший должность директора Центра физико-химических методов исследования и анализа КазНУ им. аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О кадровых изменениях в ведомстве сообщил вице-министр образования и науки Мирас Дауленов на своей странице в Facebook .

Новый зампред Комитета науки является выпускником КазНУ им. аль-Фараби. В 2007 году Булат Нурланович защитил кандидатскую диссертацию, в 2012 году ему было присвоено ученое звание ассоциированного профессора (доцента), а в 2017 году – профессора. Стажировался в Wageningen University (Нидерланды), Iowa State University (США), University of Barcelona (Испания) и Gdansk University of Technology (Польша).

Булат Кенесов – автор более 100 научных работ, включая 26 статей в престижных международных научных журналах, из которых 13 – опубликовано в авторитетных из первого квартиля. Его индексы Хирша составляют 11 (Web of Science) и 13 (Scopus). Под его руководством были защищены 1 кандидатская диссертация и 5 Ph.D диссертаций. Он также является лауреатом Премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (2014), имеет благодарственное письмо от Президента Республики Казахстан (2019), является активным членом Совета молодых ученых (СМУ) при МОН РК.


Наука   Назначения   МОН  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане