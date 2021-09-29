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    20:04, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Назначен новый заместитель председателя комитета индустриального развития МИИР РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместителем председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан назначен Сапарбеков Олжас Сапарбекович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    В 2001 году он окончил Казахскую академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева по специальности инженер-экономист, а также в 2014 году Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова по специальности «Юриспруденция».

    Трудовую деятельность начинал в частном секторе. Позже работал на различных должностях в структурах АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НАК «Казатомпром», НПП РК «Атамекен».

    До назначения заместителем председателя Комитета индустриального развития занимал должность руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.


    Теги:
    Назначения МИИР РК
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