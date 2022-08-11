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Назначен новый заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане
11 Августа 2022 21:15

Назначен новый заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сухроб Ходжиматов назначен заместителем постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПРООН.

Сухроб Ходжиматов имеет более 25 лет опыта работы в области развития и управления программами в международных организациях, государственных учреждениях, а также в частном секторе. До назначения в офис ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов исполнял обязанности постоянного представителя ПРООН в Азербайджане, заместителя постоянного представителя ПРООН в Турции (2017 – 2022). В 2013-2017гг. работал заместителем странового директора в Сомали и директором офиса поддержки ПРООН в Сомали в Найроби (Кения); в 2006-2013 гг. - в штаб-квартире ПРООН в г. Нью-Йорк (США) и страновом офисе ПРООН в Таджикистане.

До прихода в ПРООН С. Ходжиматов занимал ряд руководящих должностей в проектах USAID по правовому и экономическому развитию в Таджикистане. Трудовую деятельность начал в Генеральной прокуратуре Таджикистана.

С. Ходжиматов имеет степень магистра права Таджикского национального университета и постдипломную степень Всероссийского государственного университета юстиции и Национального судебного колледжа Университета Невады (США).

Программа развития ООН в Казахстане реализует проекты в области реформы государственного управления, социальной защиты, цифровизации, сохранения экосистем, энергоэффективности, борьбы с изменением климата и др., поддерживая Правительство Казахстана в реализации национальных приоритетов развития.


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