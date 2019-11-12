Назначен новый заместитель начальника Генштаба ВС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра обороны заместителем начальника Генерального штаба - начальником Департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба Вооружённых Сил Казахстана назначен капитан 1 ранга Серик Бурамбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МО РК.

Серик Бурамбаев является выпускником Киевского высшего военно-морского политического училища, проходил обучение в Военном университете МО РФ, адъюнктуру при Военном университете МО РФ, академические курсы в Национальном университете обороны имени Первого Президента РК – Елбасы.

Капитан 1 ранга Серик Бурамбаев начинал службу помощником начальника политического отдела по комсомольской работе дивизиона кораблей охраны водного района Каспийской флотилии. В разные годы занимал должности в Атырауском областном военном комиссариате, был заместителем начальника Военно-морского института, заместителем главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК.