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Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области

21 Декабря 2021 14:21
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Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Приказом министра внутренних дел заместителем начальника Департамента полиции Костанайской области назначен подполковник полиции Мажикенов Курмет Кенжаханович, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Сегодня начальник Департамента полиции Костанайской области генерал-майор полиции Бекет Аймагамбетов представил личному составу ДП области нового заместителя начальника департамента. Им стал Курмет Мажикенов. В органах внутренних дел он служит более 20 лет. Окончил Костанайский юридический институт КУИС МЮ РК.

Начинал службу полицейским специального отряда быстрого реагирования ГУВД Костанайской области. Работал на разных должностях УВД города Рудного, в 2016-2019 годы был заместителем начальника Управления местной полицейской службы ДП области. С мая 2019 года занимал должность начальника Управления местной полицейской службы (УМПС) ДП области.

Бекет Аймагамбетов пожелал новому заместителю успешной и плодотворной работы.


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#Костанайская область   #Назначения   #МВД РК   #Регионы  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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