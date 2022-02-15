Назначен новый заместитель акима Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном акимате произошли кадровые перестановки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима Жамбылской области Нуржан Сабитович Календеров назначен заместителем акима Жамбылской области.

46-летний Нуржан Календеров имеет высшее образование. Трудовую деятельность начал в 1997 году бухгалтером ТОО «Арнабол». В разные годы работал старшим специалистом в государственном центре по выплате пенсий Тараза, главным специалистом в аналогичном учреждении по Жамбылской области, главным специалистом в аппарате акима Жамбылской области, начальником отдела в управлении финансов, затем заместителем руководителя управления, руководителем управления финансов.

С 2011 по 2013 годы занимал должность акима Жамбылского района.

С июня по декабрь 2013 года - аким Кордайского района.

С 2013 по 2017 годы - аким Тараза.

С 2017 по 2019 годы работал руководителем аппарата акима Жамбылской области, с 2019 по 2020 годы - заместитель акима области.

Последнее место работы - с июня 2020 года аким Шуского района.