Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном акимате произошли кадровые перестановки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима Жамбылской области Нуржан Сабитович Календеров назначен заместителем акима Жамбылской области.
46-летний Нуржан Календеров имеет высшее образование. Трудовую деятельность начал в 1997 году бухгалтером ТОО «Арнабол». В разные годы работал старшим специалистом в государственном центре по выплате пенсий Тараза, главным специалистом в аналогичном учреждении по Жамбылской области, главным специалистом в аппарате акима Жамбылской области, начальником отдела в управлении финансов, затем заместителем руководителя управления, руководителем управления финансов.
С 2011 по 2013 годы занимал должность акима Жамбылского района.
С июня по декабрь 2013 года - аким Кордайского района.
С 2013 по 2017 годы - аким Тараза.
С 2017 по 2019 годы работал руководителем аппарата акима Жамбылской области, с 2019 по 2020 годы - заместитель акима области.
Последнее место работы - с июня 2020 года аким Шуского района.
- Память погибших в январских событиях почтили в Таразе
- Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
- Майнинговую ферму с оборудованием на 2,5 млрд тенге выявили в Карагандинской области
- 12 боксёров из Улытау заняли призовые места на турнире в Нур-Султане
- Несколько участков дорог закрыли в Алматинской области из-за непогоды
- Трасса от Экибастуза до Акмолинской области закрыта для транспорта
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана