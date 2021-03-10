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    18:53, 09 Март 2021 | GMT +6

    Назначен новый заместитель акима Западно-Казахстанской области

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Западно-Казахстанской области и по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан заместителем акима области назначен Бакытжан Нарымбетов. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Нарымбетов Бакытжан Хаберович родился в 1986 году. Образование – высшее. В 2007 году окончил факультет философии и политологии Казахского национального университета им. аль-Фараби, в 2012 году — Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

    В разные годы работал:

    - главным инспектором отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима города Уральска;

    - руководителем отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима города Уральска;

    - руководителем отдела внутренней политики Уральска;

    - главным инспектором отдела организационно-инспекторской работы аппарата акима Западно-Казахстанской области;

    - руководителем отдела стратегического развития аппарата акима Западно-Казахстанской области;

    - руководителем управления внутренней политики Западно-Казахстанской области;

    - заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества РК.

    С января 2019 года занимал должность заместителя акима Уральска.


    Теги:
    Назначения Акимат Западно-Казахстанская область
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