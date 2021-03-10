Назначен новый заместитель акима Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Западно-Казахстанской области и по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан заместителем акима области назначен Бакытжан Нарымбетов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Нарымбетов Бакытжан Хаберович родился в 1986 году. Образование – высшее. В 2007 году окончил факультет философии и политологии Казахского национального университета им. аль-Фараби, в 2012 году — Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

В разные годы работал:

- главным инспектором отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима города Уральска;

- руководителем отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима города Уральска;

- руководителем отдела внутренней политики Уральска;

- главным инспектором отдела организационно-инспекторской работы аппарата акима Западно-Казахстанской области;

- руководителем отдела стратегического развития аппарата акима Западно-Казахстанской области;

- руководителем управления внутренней политики Западно-Казахстанской области;

- заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества РК.

С января 2019 года занимал должность заместителя акима Уральска.