Назначен новый заместитель акима Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, распоряжением акима Мангыстауской области Серикбая Трумова заместителем акима Мангыстауской области назначен Бекбол Орынбасаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram пресс-службы облакима.

Бекбол Орынбасаров родился в 1971 году в городе Форт-Шевченко. Имеет три образования. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, преподаватель политической экономии и обществоведения; Актауский университет имени Ш. Есенова, экономист; Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, магистр права.

Свой трудовой путь Бекбол Тилеумуратович начал в 1993 году инспектором таможенного поста «Баутино» Мангыстауского областного управления таможни в городе Форт-Шевченко. С 1996 по 1998 годы трудился в банковском и финансовом секторах.

В 1999 году начал работать в акимате города Актау главным специалистом отдела по управлению имуществом Актауской городской администрации. До 2005 года занимал различные должности в акимате Актау. После был назначен заместителем акима Актау. В 2006 году стал начальником управления бухгалтерского учета и кадровой работы организационно-технического обеспечения Департамента внутренней администрации Министерства экономики и бюджетного планирования.

С 2019 года по сей день работал председателем правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт «Актау».