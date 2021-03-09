РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:23, 09 Март 2021 | GMT +6

    Назначен новый заместитель акима Мангыстауской области

    None
    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, распоряжением акима Мангыстауской области Серикбая Трумова заместителем акима Мангыстауской области назначен Бекбол Орынбасаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram пресс-службы облакима.

    Бекбол Орынбасаров родился в 1971 году в городе Форт-Шевченко. Имеет три образования. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, преподаватель политической экономии и обществоведения; Актауский университет имени Ш. Есенова, экономист; Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, магистр права.

    Свой трудовой путь Бекбол Тилеумуратович начал в 1993 году инспектором таможенного поста «Баутино» Мангыстауского областного управления таможни в городе Форт-Шевченко. С 1996 по 1998 годы трудился в банковском и финансовом секторах.

    В 1999 году начал работать в акимате города Актау главным специалистом отдела по управлению имуществом Актауской городской администрации. До 2005 года занимал различные должности в акимате Актау. После был назначен заместителем акима Актау. В 2006 году стал начальником управления бухгалтерского учета и кадровой работы организационно-технического обеспечения Департамента внутренней администрации Министерства экономики и бюджетного планирования.

    С 2019 года по сей день работал председателем правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт «Актау».


    Теги:
    Назначения Другие государственные органы Акимат Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:50
    Казахстанские боксеры сразятся за выход в финал на Азиаде
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!