Назначен новый заместитель акима Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима области Шермаганбет Мейрамбек Зинабдинович, занимающий должность руководителя Управления образования Кызылординской области с июля 2022 года, назначен на должность заместителя акима области по принципу меритократии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.



Мейрамбек Шермаганбет родился в 1972 году. Окончил Кызылординский государственный университет им.Коркыт Ата по специальностям «История», «Экономика», Международный Казахско-Турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Яссауи по специальностям «Юриспруденция». Кандидат педагогических наук.

Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем истории средней школы № 239 Жанакорганского района. С 1995 по 2004 годы работал на должностях заместителя директора по воспитательной работе, руководителя отдела, руководителя аппарата аппарата акима Жанакорганского района.

С 2004 по 2016 годы занимал ответственные должности заместителя руководителя аппарата акима Кызылординской области, руководителя областных управлений по образованию, развитию языков, руководителя департамента по контролю в сфере образования по Кызылординской области. С 2016 по 2021 годы работал акимом Кобдинского района Актюбинской области, заместителем акима Актюбинской области.

С июля 2022 года по настоящее время занимал должность руководителя Управления образования Кызылординской области.

«Мейрамбек Зинабдинович знаком с социально-экономическим состоянием региона, прошел все этапы государственной службы. Кадр с высоким потенциалом, имеющий большой опыт работы на управленческих должностях. Мейрамбек Зинабдинович будет курировать управления занятости, здравоохранения, образования, ветеринарии. При этом поручаю Мейрамбеку Зинабдиновичу систематически проводить соответствующую работу по курируемым отраслям», - сказал глава региона.