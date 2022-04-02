Назначен новый заместитель акима Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Экс-аким района Алихана Бокейхана Караганды Мейрам Кожухов получил новую должность. Он назначен заместителем акима города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О кадровых изменениях сообщил аким Караганды Ермаганбет Булекпаев на совещании.

«Моим распоряжением Мейрам Кожухов назначен заместителем акима Караганды. Он приступил к работе», — сказал Ермаганбет Булекпаев.

Мейрам Кожухов будет курировать сферы ЖКХ, транспорта, автомобильных дорог шахтёрской столицы.

До этого назначения Мейрам Кожухов занимал пост акима района Алихана Бокейхана города Караганды. Сейчас акимом этого района является Саят Шаймин.