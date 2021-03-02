Назначен новый заместитель акима Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК, распоряжением акима Актюбинской области заместителем акима области назначен Ермек Кенжеханулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

Ермек Кенжеханулы окончил университет Рединг (Великобритания) по специальности «Экономист в сфере сельского хозяйства», а в университете Аджу (Южная Корея) получил специальность «Магистра экономики и бизнеса».

Трудовую деятельность начал менеджером департамента разработки кредитных продуктов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

В разные годы работал руководителем аппарата акима Актогайского района Карагандинской области, руководителем управления инвестиций департамента инвестиционных проектов и финансовых инструментов Министерства сельского хозяйства РК, руководил управлением международного сотрудничества департамента международного сотрудничества и экономической интеграции Министерства сельского хозяйства РК, управлением внешних связей и туризма Актюбинской области, управлением информатизации и внешних связей Актюбинской области.

В 2020 году Ермек Кенжеханулы вошел в Президентский молодежный кадровый резерв.

До назначения работал акимом Мартукского района.