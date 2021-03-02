Назначен новый заместитель акима Актюбинской области
Ермек Кенжеханулы окончил университет Рединг (Великобритания) по специальности «Экономист в сфере сельского хозяйства», а в университете Аджу (Южная Корея) получил специальность «Магистра экономики и бизнеса».
Трудовую деятельность начал менеджером департамента разработки кредитных продуктов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
В разные годы работал руководителем аппарата акима Актогайского района Карагандинской области, руководителем управления инвестиций департамента инвестиционных проектов и финансовых инструментов Министерства сельского хозяйства РК, руководил управлением международного сотрудничества департамента международного сотрудничества и экономической интеграции Министерства сельского хозяйства РК, управлением внешних связей и туризма Актюбинской области, управлением информатизации и внешних связей Актюбинской области.
В 2020 году Ермек Кенжеханулы вошел в Президентский молодежный кадровый резерв.
До назначения работал акимом Мартукского района.