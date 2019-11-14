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Назначен новый замакима Актюбинской области

14 Ноября 2019 13:45
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Назначен новый замакима Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В акимате был представлен новый заместитель акима области по экономическим вопросам. Им стал 39-летний Руслан Мамунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Р. Мамунов был назначен вместо Олжаса Смагулова.


Руслан Мамунов окончил экономический университет Казпотребсоюза, Казахский гуманитарный университет, школу менеджмента и маркетинга Шотландии в Эдинбурге по специальности экономика, юриспруденция, корпоративное управление МВА.

Трудовую деятельность начал специалистом налогового комитета Аккольского района Акмолинской области. Работал менеджером, главным менеджером АО «КазМунайГаз» , начальником отдела инвестпроектов и капитального строительства АО «НК «КТЖ», начальником отдела контрактов АО KazSatNet, председателем СПК «Актобе».



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Ключевые слова: Актюбинская область, Назначения,
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Автор:

Самал Ендибаева

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