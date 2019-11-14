Назначен новый замакима Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В акимате был представлен новый заместитель акима области по экономическим вопросам. Им стал 39-летний Руслан Мамунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Р. Мамунов был назначен вместо Олжаса Смагулова.





Руслан Мамунов окончил экономический университет Казпотребсоюза, Казахский гуманитарный университет, школу менеджмента и маркетинга Шотландии в Эдинбурге по специальности экономика, юриспруденция, корпоративное управление МВА.

Трудовую деятельность начал специалистом налогового комитета Аккольского района Акмолинской области. Работал менеджером, главным менеджером АО «КазМунайГаз» , начальником отдела инвестпроектов и капитального строительства АО «НК «КТЖ», начальником отдела контрактов АО KazSatNet, председателем СПК «Актобе».







