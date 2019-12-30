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вчера 16:44
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Назначен новый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства Республики Казахстан Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Об этом передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Азамат Батыркожа родился в 1972 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Военную академию им. Дзержинского и университет «Тұран-Астана».
Трудовую деятельность начал в 1995 году. В различные годы работал в корпоративном секторе, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, Национальном банке РК, ОАО «Казахтелеком», ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Министерстве индустрии и новых технологий РК, Канцелярии Премьер-Министра РК, Министерстве образования и науки РК, фонде устойчивого развития «Самрук-Қазына».
С 2015 по 2017 годы — директор департамента технологического и инновационного развития МИР РК.
С 2018 по 2019 годы — президент АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».
С февраля 2019 года по настоящее время занимал должность председателя правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».
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