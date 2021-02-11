Назначен новый управляющий директор госкорпорации «Правительство для граждан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющим директором госкорпорации «Правительство для граждан» назначен Байрам Азизов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Много лет его профессиональная деятельность была связана с построением внешних и внутренних коммуникаций в крупных компаниях, последнее время являлся внештатным советником Багдата Мусина, министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Байрам Азизов родился 15 мая 1987 года. В 2008 году окончил Казахский педагогический университет имени Абая по специальности «русский язык, английский язык и литература».

Трудовую деятельность начал в 2007 году в издании «Бизнес и власть» корреспондентом, освещающим вопросы страхового рынка. С 2008 года по 2010 годы работал пресс-секретарем группы страховых компаний БТА Банка – БТА Жизнь, БТА Забота, БТА Страхование. С 2010 по 2014 гг. руководил службой по связям с общественностью ТОО «КаР-Тел» (тм Beeline), где стоял у истоков развертывания сетей 3G в Казахстане и первой презентации руководству страны возможностей 4G. С 2014 по 2017 гг. был частью большой программы трансформации АО «ФНБ «Самрук-Казына», возглавляя департамент по маркетингу, рекламе и PR в АО «Казпочта», выстроив процессы взаимодействия с региональными подразделениями компании.

Позже работал советником по внешним и внутренним коммуникациям председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана», руководил в управлении маркетинга и коммуникаций ДК АО «Сбербанк Казахстан».

С 2019 года был исполнительным директором рекламного агентства TAG media, развивая новое направление бизнеса в городе Нур-Султане.

На новой должности Байрам Азизов будет заниматься вопросами коммуникаций – выполнять задачи построения сервиса и создания позитивного имиджа госкорпорации.



