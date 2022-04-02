Назначен новый тренер женской национальной сборной Казахстана по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новым главным тренером женской национальной сборной Казахстана назначен казахстанский специалист Айтпай Джамантаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Ранее этот пост занимал болгарский специалист Калоян Петков.

Тренерскую деятельность Айтпай Джамантаев начал в 1982 году. В 1984 году вместе с командой «Целинник» (Целиноград) он стал победителем 8 зоны 2 лиги чемпионата СССР. В 2004-2006 и 2017-2018 годы он уже возглавлял главную женскую команду страны.

Помогать Айтпаю Джамантаеву будет бывший капитан женской национальной команды Бегаим Киргизбаева.

8 и 12 апреля команда проведет два домашних матча в рамках в квалификации чемпионата мира-2023 против Словении и Уэльса соответственно. Учебно-тренировочный сбор стартует 4 апреля.









Фото: olympic.kz