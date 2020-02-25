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Назначен новый тренер команды девушек-боксёров

25 Февраля 2020 15:56
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Назначен новый тренер команды девушек-боксёров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центр олимпийской подготовки сообщил, что в феврале сборную команду девушек и девочек по боксу возглавил 34-летний заслуженный тренер РК Елдос Сайдалин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

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Это один из самых успешных казахстанских тренеров, который обладает высокой квалификацией – не так давно он окончил курс обучения по международной программе Олимпийского комитета США. Елдос также хорошо известен всем, кто интересуется боксом – он был призёром молодёжного чемпионата мира 2004 года, а во взрослом статусе – финалистом чемпионата Азии 2007 и чемпионом страны 2004 и 2005 годов.

Новый старший тренер уже провёл отбор в команду на республиканском девичьем чемпионате и остался доволен составом.

«Хорошие девчонки есть, команда хорошая. Осталось их обкатать, грамотно с ними поработать. Самые важные для нас в 2020 году – чемпионат Азии летом и чемпионат мира осенью. У юниорок большим событием будут спортивные игры «Дети Азии». Проблема в том, что соревнований очень мало, чтобы набрать, опыта нужно что-то придумать. Хотелось бы провести сборы с индийской, китайской, российской командами, самыми сильными боксёрами», - отметил Елдос Сайдалин.

«Сейчас мы проводим сборы в Алматинской области, в марте будут сборы в Павлодарской области, оттуда отправимся на турнир Софии Очигавы в Москве. Это будет первый выезд нового состава команды, первая проверка в боевых условиях», - добавил новый тренер.


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Ключевые слова: Спорт, Назначения,
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