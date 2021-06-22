БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. - Сегодня в ходе заседания министров иностранных дел стран-участников Европейского Союза был назначен новый Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Им стала представитель Финляндии Терхи Хакала. Мандат нового советника ЕС по Центральной Азии начинается с 1 июля 2021 года и действует по 28 февраля 2023 года.

Сообщается, что Терхи Хакала - финский карьерный дипломат с большим опытом работы в странах «Восточного партнерства» ЕС и Центральной Азии, в том числе по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Т. Хакала занимала различные дипломатические должности за рубежом, в том числе на уровне посла в России, Южной и Юго-Восточной Азии и Швейцарии. Недавний пост финского дипломата – посол по вопросам технологий и безопасности в министерстве иностранных дел Финляндии.

Финский дипломат свободно говорит на русском, английском языках.

Ранее пост спецпредставителя ЕС по Центральной Азии занимал Петер Буриан, представитель Словакии.



