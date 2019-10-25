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Назначен новый руководитель УВП Акмолинской области

25 Октября 2019 18:00
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Назначен новый руководитель УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Руководителем управления внутренней политики Акмолинской области назначена Алтынай Амренова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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О назначении на своей странице в Facebook сообщило управление внутренней политики региона.

«Сегодня распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан руководителем управления внутренней политики назначена Амренова Алтынай Байкадамовна», - говорится в сообщении.

А. Амренова родилась 23 июля 1973 года в селе Киевке Карагандинской области. В 1996 году окончила Карагандинский университет им. Е.А. Букетова по специальности «филолог, преподаватель русского языка и литературы», в 2008 году - Кокшетауский институт экономики и менеджмента – «бакалавр государственного управления».

По информации ведомства, трудовую деятельность начала в 1990 году лаборантом кафедры нормальной физиологии Карагандинского государственного медицинского института. С 1997 по 2000 годы работала учителем в Каройской средней школе Карагандинской области, школе №8 города Астаны.

«В 2003 году поступила на государственную службу в качестве главного специалиста отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима города Степногорска. Затем работала начальником сводно-аналитического отдела аппарата акима и начальником отдела внутренней политики города Степногорска. С 2008 года по 2012 год - начальник отдела внутренней политики города Кокшетау», - добавили в ведомстве.

До назначения А. Амренова работала заместителем акима города Кокшетау.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Назначения,
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Автор:

Оксана Матасова

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