12:26, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6
Назначен новый руководитель Управления земельных отношений Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Управлении земельных отношений Карагандинской области новый руководитель. Им по итогам конкурсного отбора стал Дарын Бұлқайыр, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Главу ведомства на аппаратном совещании в режиме онлайн представил аким области Женис Касымбек.
Дарын Бұлқайыр с 2012 года на госслужбе. Работал главным специалистом государственно-правового отдела в Аппарате акима города Караганды.
С 2013 по 2015 год был главным специалистом, заместителем руководителя ГУ «Отдел жилищных отношений г. Караганды».
Затем трудился в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области.
С 2017 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Октябрьского района.