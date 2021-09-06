Назначен новый руководитель Управления земельных отношений Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Управлении земельных отношений Карагандинской области новый руководитель. Им по итогам конкурсного отбора стал Дарын Бұлқайыр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главу ведомства на аппаратном совещании в режиме онлайн представил аким области Женис Касымбек.

Дарын Бұлқайыр с 2012 года на госслужбе. Работал главным специалистом государственно-правового отдела в Аппарате акима города Караганды.

С 2013 по 2015 год был главным специалистом, заместителем руководителя ГУ «Отдел жилищных отношений г. Караганды».

Затем трудился в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области.

С 2017 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Октябрьского района.