11 Августа 2022 13:55

Назначен новый руководитель управления здравоохранения Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления здравоохранения Костанайской области назначен Данияр Джандаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данияр Джандаев родился в 1981 году в Костанайской области, городе Житикара.

Образование получил в Казахской государственной медицинской академии, а также в Киргизско-Российском Славянском Университете.

В разные годы работал в реанимационном отделении, станции скорой медицинской помощи, врачом- оториноларингологом в онкодиспансере.

В 2016 году вернулся в родную область и возглавил Камыстинскую районную больницу. В 2018-2019 годы исполнял обязанности главврача Костанайской районной больницы, с 2019 по 2020 годы - заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области, с июня 2020 года по 5 августа 2022 года занимал должность главврача костанайской городской больницы.